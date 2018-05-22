Фото: автор В Уфе пройдет Международный экологический форум «Экология. Технологии. Жизнь» Фото: автор

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/

В Уфе с 6 по 8 июня состоятся Международный экологический форум, Экологический марафон и III специализированная выставка «Экология. Технологии. Жизнь». Соответствующеераспоряжение подписано Правительством республики. Организаторами мероприятий выступают Правительство Башкортостана, Министерство природопользования и экологии РБ и Башкирская выставочная компания.

Основной темой форума станет развитие внедрения наилучших доступных технологий. Этому направлению будет посвящено пленарное заседание «Наилучшие доступные технологии: экология или экономика».

Программой форума предусмотрено проведение круглых столов и панельных дискуссий по обсуждению состояния и перспектив экологического туризма, обращения с промышленными и твердыми коммунальными отходами, экоразвития городов, качества водной и воздушных сред.