Башкирский ГАУ и Павлодарский государственный университет подписали меморандум о сотрудничестве

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 22 мая, в ходе встречи ректора Башкирского государственного аграрного университета Ильдара Габитова с проректором по научной работе и инновациям Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова Нурланом Ержановым подписан меморандум о взаимопонимании, сообщили в вузе.

Соглашение заключено сроком на пять лет с целью укрепления и развития двухстороннего сотрудничества по направлениям «Агрономия», «Лесное хозяйство», «Ландшафтная архитектура», «Продукты питания животного происхождения», «Теплоэнергетика», «Электроэнергетика».

Стороны договорились об осуществлении взаимодействия по вопросам образования и научно-исследовательской деятельности — реализация двудипломного образования и совместных образовательных программ, научное консультирование, совместное участие в международных грантах и конкурсах, стажировки обучающихся и профессорско-преподавательского состава.

В завершение мероприятия представитель Павлодарского государственного университета Нурлан Ержанов ознакомился с направлениями научной и образовательной деятельности вуза, процессом обучения и материально-технической лабораторной базой.

Справка. Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова – один из крупнейших университетов Казахстана, сегодня это полифункциональный университет инновационного типа, ведущий вуз региона, крупнейший научный центр. Вуз готовит специалистов по 66 специальностям бакалавриата, 46 специальностям магистратуры, 4 специальностям докторантуры PhD.