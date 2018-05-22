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В Башкирии из детсада эвакуировали 243 ребенка

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Башкирии из детсада эвакуировали 243 ребенка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане Мелеузовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС вместе с Пожарной частью-50 ФГКУ «11 отряд ФПС по Республике Башкортостан» в детсаду №4 «Дельфин» провели внеплановые учебные тренировки по эвакуации дошкольников и работников учреждения. Учения проводились в рамках проведения Года культуры безопасности и месячника пожарной безопасности.

После того, как сработала система оповещения людей о пожаре, из здания дошкольного учреждения персоналом было выведено по эвакуационным выходам 243 ребенка.

«Эвакуация прошла без паники и быстро, — проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ. — Сотрудники пожарной части ознакомили детей с техникой для тушения пожаров и обмундированием пожарных. Сотрудники Мелеузовского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели противопожарный инструктаж с персоналом детсада: в очередной раз напомнили номера пожарной охраны, продемонстрировали правильное применение первичных средств пожаротушения».

Теги: МЧС по РБ, эвакуация, учения
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