Фото: Олег Яровиков В Уфе проходят рейды ГИБДД, особое внимание - профилактике ДТП с участием детей Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В преддверии летних каникул ГИБДД Уфы проводит профилактическую акцию «Внимание – дети!», направленную на недопущение дорожных аварий с участием несовершеннолетних.

По информации столичной Госавтоинспекции, с начала года в городе зарегистрировано 61 ДТП с детьми. В авариях погиб один ребенок, 63 получили телесные травмы различной степени тяжести.

«Чаще всего в дорожных авариях с участием детей виноваты взрослые — почти 80% от общего количества дорожных происшествий, — приводят печальную статистику автоинспекторы. – Призываем водителей быть особенно внимательными в местах, обозначенных дорожным знаком «Дети», проявлять осторожность при проезде территорий дворов, школ, детских садов, стадионов, детских лагерей, зон остановок общественного транспорта и других мест, где возможен неожиданный выход пешехода на проезжую часть. Родителям, в свою очередь, необходимо дополнительно провести беседы со своими детьми, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, особое внимание следует уделить подробному разъяснению правил поведения на проезжей части. Помните, что безопасность детей на дорогах зависит от взрослых, и не забывайте, личный пример – самая доходчивая форма обучения».