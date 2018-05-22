В Уфе на «Дне 1000 велосипедистов» установят рекорд Гиннеса
В Уфе на «Дне 1000 велосипедистов» установят рекорд Гиннеса Фото: Из открытых источников
В Уфе на «Дне 1000 велосипедистов» установят рекорд Гиннеса Фото: Из открытых источников
УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В воскресенье, 27 мая, по Уфе традиционно проедет колонна любителей двухколесного транспорта. Организаторы фестиваля «День 1000 велосипедистов» подготовили для горожан и гостей столицы Башкирии.
В этот день помимо велосипедной поездки участников фестиваля ждет перфоманс: Уфа попробует установить рекорд Гиннеса, выстроив «живой велосипед».
Краткая программа «Д1000Велосипедистов»:
8.00-10.00 — сбор на остановке Горсовет, регистрация.
10.00-10.30 — старт.
11.30-12.30 — прибытие на амфитеатр (Ватан).
11.30-15.00 — фестивальная программа.
Велосипедистов также ждут конкурсы, концерт, детские площадки, «Город мастеров», танцевальная площадка и многое другое. Подробности здесь.