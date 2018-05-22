В Уфе до начала отопительного сезона запустят новую котельную Фото: Из открытых источников В Уфе до начала отопительного сезона запустят новую котельную Фото: Из открытых источников

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В столице Башкирии начали строительство новой котельной, которая обеспечит теплом 13 жилых домов, две школы, детский сад и дом культуры в микрорайоне Нижегородка. Жителям улиц Лесозаводская, Малая Лесозаводская и Рижская обещали запустить котельную к началу отопительного сезона.

Отметим, строить котельную начали два назад. Затем проект прошел госэкспертизу при поддержке властей республики и был включен в Республиканскую инвестиционную программу.

Напомним, раньше все жилые, социальные и культурные объекты отапливались с помощью котельной Уфимского фанерно-плитного комбината.