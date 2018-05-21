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21 мая Понедельник

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Тахир Оразбердиев из Башкирии признан лучшим водителем троллейбуса в России

ОБЩЕСТВО

Тахир Оразбердиев из Башкирии признан лучшим водителем троллейбуса в России Фото: скрин видео ТРК Крым

Тахир Оразбердиев из Башкирии признан лучшим водителем троллейбуса в России Фото: скрин видео ТРК Крым

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Тахир Оразбердиев из Стерлитамака признан лучшим водителем троллейбуса в России. Конкурс профессионального мастерства среди водителей троллейбусов проходил в Ялте, на площадке троллейбусного парка. 

В конкурсе приняли участие 35 водителей из 27 городов страны. Участники соревновались в знании устройства троллейбуса, правил технической эксплуатации, правил дорожного движения, культуре обслуживания пассажиров и приёмке троллейбуса перед выездом на линию. Впервые в состязаниях был внедрен элемент комфортного вождения.

Самым зрелищным этапом конкурса стали финальные заезды, где водители демонстрировали свое умение проходить трассу со спецусловиями. Тахир Оразбердиев справился со всеми заданиями на отлично.

Среди работников отрасли электрического транспорта данный конкурс считается одним из самых ожидаемых и зрелищных событий года. В этом году он был приурочен к 60-летию троллейбусного движения на полуострове. 

Теги: конкурсы профмастерства
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