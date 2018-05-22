Главный федеральный инспектор встретился с уфимскими учеными Фото: пресс-служба ГФИ по РБ





Главный федеральный инспектор встретился с уфимскими учеными Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

21 мая главный федеральный инспектор с рабочим визитом посетил Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук. Михаил Закомалдин побывал в производственно-испытательном корпусе, научной лаборатории, выставке достижений, сообщили в аппарате ГФИ.

Институт ведет исследования в области фундаментальных знаний, материаловедения, физики, механики твердого тела. Кроме того, сотрудники центра выполняют опытно-конструкторские и опытно-технологические работы. Как рассказал директор института научного центра, результаты исследований ученых послужили основой для разработки и создания ряда новых технологий и оборудования. Так, инновации уфимских ученых были внедрены не только на крупных российских предприятиях («Газпром», «УМПО»), но и зарубежных («Дженерал Электрик», «Рокуэлл Интернешнл», «Боинг»). Институт участвует в федеральных целевых программах и выполняет заказы для оборонной, автомобилестроительной и авиационной промышленности.

Михаилу Закомалдину продемонстрировали деталь самолета, легкую и сверхпрочную лопатку, сделанную сотрудниками института. Изделие является ключевым элементом отечественного авиадвигателя нового поколения. В России титановая лопатка уже прошла патентование.Производственно-испытательный центр оснащен уникальным оборудованием.

Михаилу Закомалдину показали аппарат СРЖД-800, который способен раскатать газотрубинные диски двигателей до сверхтонкой и прочной материи. Машину придумали в институте и она не имеет аналогов в мире.

Ученые активно занимаются подготовкой квалифицированных кадров. Здесь работает аспирантура по пяти специальностям, диссертационный совет с правом защиты докторских и кандидатских работ. Имеются базовые кафедры двух вузов — Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета. Одна из сотрудниц Юлия Баимова в этом году выиграла грант Президента России на разработку своего проекта. Документ о получении денежных средств накануне ей вручил главный федеральный инспектор, сегодня Михаил Закомалдин увидел, как воплощается идея молодого исследователя на практике.

Справка. Институт проблем сверхпластичности металлов РАН образован решением Совета Министров СССР в 1985 году на базе Специального конструкторско-технологического бюро «Тантал» и кафедры Общей технологии и металловедения Уфимского авиационного института. Научной базой для создания Института явилась обширная научно-исследовательская деятельность ученых в области физики прочности и пластичности, конструкционных материалов и технологий формообразования материалов, проводимая с начала 70-х годов на кафедре общей технологии и металловедения Уфимского авиационного института, в 80-ые годы — в Специальном конструкторско-технологическом бюро (СКТБ) «Тантал» при Уфимском авиационном институте.