В Уфе пройдет фестиваль в поддержку чтения «Сиреневое лето» Фото: Олег Яровиков В Уфе пройдет фестиваль в поддержку чтения «Сиреневое лето» Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 23 по 25 мая в Уфе пройдет традиционный фестиваль в поддержку чтения и книги «Сиреневое лето». Его участниками станут творческие коллективы города, учреждения образования и культуры, общественные организации, сотрудничающие с библиотеками.

В дни фестиваля посетителей ждут экскурсии по библиотекам, рассказы о библиотечной профессии и редких книгах, обширная музыкальная программа, творческие встречи с писателями и поэтами, литературные путешествия и викторины, вернисажи литературных героев.

В праздничной программе библиотек города — литературные квесты и журфиксы, встречи в библиокафе, праздники чтения, вернисажи литературных героев, дни читательских удовольствий, выставки-инсталляции, игры-путешествия.

Интерес гостей праздника вызовет промо-акция представителей книжного издательства «Китап» в модельной библиотеке № 4 (проспект Октября, 9), вечер поэзии с участием членов литературно-художественного альманаха «Истоки – Уфа» в модельной библиотеке № 6 (ул. Карла Маркса, 64), литературный квиз «Сиреневый день» в модельной библиотеке № 13 (ул. Ухтомского, 12).

Жителей микрорайона Сипайлово ждёт весёлый театрализованный праздник, который организует для них на открытом воздухе библиотека № 15 (ул. Гагарина, 37/1). А друзья модельной библиотеки № 26 (ул. Маршала Жукова, 11/2) этого микрорайона встретятся с редакцией журнала «Бельские просторы».

Библиотеки Советского района организуют в зале ожидания Уфимского железнодорожного вокзала традиционную акцию в поддержку чтения «Книги в дорогу», и уже в пути пассажиры будут наслаждаться чтением подаренных им книг из числа тех, что ранее жители нашего города принесли в дар этим библиотекам.

Необычную роль — библиотекаря — может попробовать примерить на себя любой читатель библиотек №14, 26 и 37.

С подробным планом проведения фестиваля «Сиреневое лето — 2018» можно ознакомиться на сайте Централизованной системы массовых библиотек столицы, а также на сайтах и на страничках библиотек города в социальных сетях.