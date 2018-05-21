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21 мая Понедельник

Уфа   °

В Уфе пройдет фестиваль в поддержку чтения «Сиреневое лето»

ОБЩЕСТВО

В Уфе пройдет фестиваль в поддержку чтения «Сиреневое лето» Фото: Олег Яровиков

В Уфе пройдет фестиваль в поддержку чтения «Сиреневое лето» Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 23 по 25 мая в Уфе пройдет традиционный фестиваль в поддержку чтения и книги «Сиреневое лето». Его участниками станут творческие коллективы города, учреждения образования и культуры, общественные организации, сотрудничающие с библиотеками.

В дни фестиваля посетителей ждут экскурсии по библиотекам, рассказы о библиотечной профессии и редких книгах, обширная музыкальная программа, творческие встречи с писателями и поэтами, литературные путешествия и викторины, вернисажи литературных героев.

В праздничной программе библиотек города — литературные квесты и  журфиксы, встречи в библиокафе, праздники чтения, вернисажи литературных героев, дни читательских удовольствий, выставки-инсталляции, игры-путешествия.

Интерес гостей праздника вызовет промо-акция представителей книжного издательства «Китап» в модельной библиотеке № 4 (проспект Октября, 9), вечер поэзии  с участием членов  литературно-художественного альманаха «Истоки – Уфа» в модельной библиотеке № 6 (ул. Карла Маркса, 64), литературный квиз «Сиреневый день» в модельной библиотеке № 13 (ул. Ухтомского, 12).

Жителей микрорайона Сипайлово ждёт весёлый театрализованный праздник, который организует для них на открытом воздухе библиотека № 15 (ул. Гагарина, 37/1). А друзья  модельной библиотеки № 26 (ул. Маршала Жукова, 11/2) этого микрорайона встретятся с редакцией журнала «Бельские просторы».

Библиотеки Советского района организуют в зале ожидания Уфимского железнодорожного вокзала традиционную акцию в поддержку чтения «Книги в дорогу», и уже в пути пассажиры будут наслаждаться чтением подаренных им книг из числа тех, что  ранее жители нашего города принесли  в дар этим  библиотекам. 

Необычную  роль — библиотекаря — может  попробовать примерить на себя любой читатель библиотек №14,  26 и 37.

С подробным планом проведения фестиваля «Сиреневое лето — 2018» можно ознакомиться на сайте Централизованной системы массовых библиотек столицы, а также  на сайтах и на страничках библиотек города в социальных сетях.

Теги: чтение, книги
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