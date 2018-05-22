Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.53 ↑

EUR 73.33 ↓

22 мая Вторник

Уфа   °

Уфа присоединится к Всероссийской акции «Соловьиные вечера»

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 Уфа присоединится к Всероссийской акции «Соловьиные вечера».  Акцию ежегодно в конце мая проводит Союз охраны птиц России. Цель этой акции одновременно и научная, и эколого-просветительская. С одной стороны, она позволяет собрать данные о численности соловьев в городе, а с другой – привлечь внимание горожан к птицам и проблемам их охраны.

В башкирской столице праздник пройдет в этнопарке «Ватан» 27 мая. Организаторы запланировали орнитологический квест, фотовыставку «Пернатые уфимцы», просмотр видеофильма «Соловьиный рай», выступление имитатора голосов птиц. Также здесь пройдут конкурсы, игры и викторина, выставка-продажа изделий ручной работы, выставка книг о птицах, фотосессия с ручной совой-сипухой, велосипедный соловьиный квест «Найди соловья». Для самых маленьких будет работать игровая зона. 

Организаторы просят участников заранее выполнить домашние задания: написать или выучить стихотворение о соловье и выполнить рисунок «Соловушка». 

Как финальный аккорд в этот день пройдет Велосипедный соловьиный квест. Участники смогут побывать в соловьиных местах, проверят свою внимательность, творческие способности, будут разгадывать загадки, связанные с пернатым певцом. Регистрация по ссылке.

Теги: акции, «Соловьиные вечера»
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Троих уфимцев оштрафовали за выгул собак в неположенном месте
В столице Башкирии провели профилактический рейд по нарушениям, связанным с выгулом домашних животных. Три уфимца оштрафованы. В частности, в парке кул
В Башкирии вновь ожидаются заморозки
Госкомитет Башкортостана по ЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ» сообщает, что ночью и утром
В мэрии Уфы объяснили, почему ремонтируется «нормальная» дорога в аэропорт
В Уфе на минувшей неделе начался ремонт на трассе в аэропорт на выезде из города, при том, что с виду она находилась в нормативном состоянии. Как поясни
В Уфе прокуратура помешала выселить инвалида из квартиры
Прокуратура Дёмского района Уфы сочла необоснованными исковые требования администрации Уфы о выселении недееспособного инвалида. Мужчину временно помест
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть