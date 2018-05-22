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УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфа присоединится к Всероссийской акции «Соловьиные вечера». Акцию ежегодно в конце мая проводит Союз охраны птиц России. Цель этой акции одновременно и научная, и эколого-просветительская. С одной стороны, она позволяет собрать данные о численности соловьев в городе, а с другой – привлечь внимание горожан к птицам и проблемам их охраны.

В башкирской столице праздник пройдет в этнопарке «Ватан» 27 мая. Организаторы запланировали орнитологический квест, фотовыставку «Пернатые уфимцы», просмотр видеофильма «Соловьиный рай», выступление имитатора голосов птиц. Также здесь пройдут конкурсы, игры и викторина, выставка-продажа изделий ручной работы, выставка книг о птицах, фотосессия с ручной совой-сипухой, велосипедный соловьиный квест «Найди соловья». Для самых маленьких будет работать игровая зона.

Организаторы просят участников заранее выполнить домашние задания: написать или выучить стихотворение о соловье и выполнить рисунок «Соловушка».

Как финальный аккорд в этот день пройдет Велосипедный соловьиный квест. Участники смогут побывать в соловьиных местах, проверят свою внимательность, творческие способности, будут разгадывать загадки, связанные с пернатым певцом. Регистрация по ссылке.