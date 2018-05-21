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21 мая Понедельник

Уфа   °

В Уфе на базе БГПУ им. М. Акмуллы открылась выставка вузов провинции Цзянси

ОБЩЕСТВО

В Уфе на базе БГПУ им. М. Акмуллы открылась выставка вузов провинции Цзянси Фото: БГПУ им. М.Акмуллы

В Уфе на базе БГПУ им. М. Акмуллы открылась выставка вузов провинции Цзянси Фото: БГПУ им. М.Акмуллы

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе на базе БГПУ им. М. Акмуллы состоялась выставка вузов провинции Цзянси (КНР), сообщает пресс-служба вуза. С предложением организовать образовательную выставку в педуниверситет обратилась провинция Цзянси в целях реализации инициативы глав РФ и КНР о сотрудничестве и обмене. По мнению сторон в рамках направления «Волга-Янцзы» сотрудничество Башкортостана и провинции Цзянси является важным и необходимым механизмом межрегионального сотрудничества России и Китая.

На выставке были презентованы университеты Китайской Народной Республики, прошел круглый стол с участием руководства вузов республики и провинции Цзянси, а также были подписаны соглашения о сотрудничестве. 

Также в программе визита официальной делегации провинции Цзянси Китайской Народной Республики в наш регион предусмотрена встреча с заместителем министра образования РБ Гуллярией Ялчикаевой, ректором Башкирского государственного педагогического университета им.М.Акмуллы Раилем Асадуллиным, начальником Управления образования Уфы Еленой Хаффазовой.

Делегацию от провинции Цзянси возглавляет заместитель начальника департамента образования провинции господин Баолин. 

Теги: выставка, вузы
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