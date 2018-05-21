В уфимском Парке Победы появится памятник воинам-пограничникам Фото: администрация г. Уфа В уфимском Парке Победы появится памятник воинам-пограничникам Фото: администрация г. Уфа

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

26 мая в преддверии Дня пограничника и к 100-летию образования пограничных войск в России в уфимском Парке Победы состоится торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного воинам-пограничникам.

Над эскизом памятника 4 месяца работал уфимский скульптор Халит Галиуллин. Композиция высотой 4 метра и весом — 250 килограммов выполнена из особо прочного материала – композитного полимера, сообщает телеканал «Вся Уфа». Автор проекта гарантирует, что скульптура простоит не меньше 50 лет.В настоящее время над скульптурами выполняются завершающие штрихи.

Организаторы надеются, что благодаря созданию нового мемориального комплекса молодежь будет больше знать и интересоваться делами и подвигами российских и советских солдат.

Также в рамках Дня Пограничника 26 мая в Городском дворце культуры пройдет торжественное собрание, посвященное пограничникам всех поколений. 28 мая в Парке Победы пройдут мероприятия, посвященные 100-летию образования пограничных войск в России.