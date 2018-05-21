Студенты БАГСУ представили регион в историко-архивном форуме «Память о прошлом – 2018» Фото: пресс-центр БАГСУ Студенты БАГСУ представили регион в историко-архивном форуме «Память о прошлом – 2018» Фото: пресс-центр БАГСУ

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Четверокурсницы Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ (направление подготовки «Документоведение и архивоведение») Альбина Аллабердина и Аиша Набиева участвовали в работе VII историко-архивного форума «Память о прошлом – 2018» в Самаре.

Студентки БАГСУ выступили на круглом столе на тему «Архивные документы в исследованиях молодых ученых». Модераторы дискуссии отметили актуальность тем их докладов, а оргкомитет выразил им благодарность как единственным представителям Башкортостана на этом форуме.

Мероприятие было организовано в рамках празднования 100-летия государственной архивной службы России и во исполнении Указа Президента РФ «О праздновании 100-летия государственной архивной службы России».

Цель форума – объединение усилий архивистов, ученых, общественных деятелей, представителей органов власти, средств массовой информации и всех заинтересованных сторон по решению проблем, связанных с изучением, сохранением и использованием архивного наследия России, была достигнута.

Об этом может свидетельствовать тот факт, что в его работе участвовали российские и зарубежные ученые, историки и архивисты, преподаватели вузов, работники библиотек и музеев из более 20 регионов Российской Федерации и 3-х зарубежных стран, а также аспиранты и студенты самарских вузов, представители органов государственной власти и общественных организаций.

«Форум показал масштаб заинтересованных людей, профессионалов своего дела. В нем участвовали как выдающиеся ученные, так и начинающие историки-архивисты, — делится впечатлениями Аиша. – На секциях обсуждались острые вопросы, касающиеся сохранения истории России и других стран, которые беспокоят историков, архивистов, документоведов и представителей других отраслей. Это отличная площадка для общения, и обмена опытом всего историко-архивного сообщества».

Ее сокурсница Альбина отметила, что форум дал возможность ей встретить единомышленников, открыть для себя давно известные проблемы профессиональной отрасли.

«Понравилась экскурсия по Самарской Губернской Думе, выставка «Архивы на самарской земле: 100 лет на службе Отечеству», фильм «Между прошлым и будущим». Мы также посетили музей «Бункер Сталина». Организация форума была на высоком уровне».