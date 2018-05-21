УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В рубрике «У вас будет ребенок» программы «Когда все дома» на канале «Россия 1» показали девятимесячного Егора из Уфы, который ищет родителей.

Мальчик попал в одно из детских учреждений столицы младенцем. Его мать ограничена в родительских правах, в графе отец — прочерк. Инвалидности у ребенка нет, относится в четвертой группе здоровья, уточнили в Управлении по опеке и попечительству столицы.

Малыш только научился ползать, и сейчас он активно познаёт мир, беспрепятственно добираясь до любого уголка в своей группе. Воспитатели и педагоги надеются, что свои первые свои шаги Егор сделает уже навстречу своей маме.

По итогам передачи в Управление поступило около 20 звонков от граждан, желающих узнать информацию о Егоре. Большинство звонков поступило из субъектов Российской Федерации, в основном из Уфы, Тюмени, Самары, а также из Оренбургской и Калужской областей. Пока конкретных кандидатов нет.

Видеопаспорта других детей из Башкортостана, которые также ищут родителей, можно посмотреть на сайте информационно-поисковой системы для усыновителей «Видеопаспорт». За время сотрудничества Уфы с проектом удалось устроить в семьи более 60 детей-сирот из детских учреждений столицы.