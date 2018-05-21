В Уфе озеро Глубокое подготовили к пляжному сезону
В Уфе озеро Глубокое подготовили к пляжному сезону Фото: администрация Уфы
В Уфе озеро Глубокое подготовили к пляжному сезону Фото: администрация Уфы
УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Популярное место отдыха в Демском районе — озеро Глубокое, подготовили к пляжному сезону. Традиционно он откроется 1 июня. Водолазы Управления гражданской защиты очистили дно водоема, где скопилось большое количество бутылок, консервных банок и стеклянных осколков. В ближайшие дни будет завезен песок, предстоит еще забор и анализ воды, дератизация и дезинсекция прилегающей территории, приведение в порядок элементов благоустройства и и детских площадок. Будет организовано специальное место для купания маленьких детей, сообщили в муниципалитете.