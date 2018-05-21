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ЗАГСы и МФЦ могут обязать информировать родителей о льготах при рождении ребенка

ОБЩЕСТВО

ЗАГСы и МФЦ могут обязать информировать родителей о льготах при рождении ребенка Фото: ИА «Башинформ»

ЗАГСы и МФЦ могут обязать информировать родителей о льготах при рождении ребенка Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который будет предусматривать обязательное информирование родителей при рождении ребенка обо всех имеющихся федеральных и региональных льготах.

«Уже мной завершена работа по законодательной инициативе, которая будет предусматривать обязательность выдачи в письменном виде в органах ЗАГСа и МФЦ при получении свидетельства о рождении ребенка полной развернутой информации обо всех социальных льготах и выплатах, которые предназначены семье как на федеральном, так и на региональном уровне», — цитирует﻿ «ТАСС» слова вице-спикера Госдумы в понедельник на конференции «Единой России» «Направление 2026», которая проходит в Москве.

По словам Яровой, необходимость этой инициативы связана с тем, что многие россияне не знают о льготах и не пользуются ими.

Добавим, 2018 год в Башкортостане объявлен Годом семьи. По словам руководителя региона Рустэма Хамитова, это решение в полной мере соответствует задачам Десятилетия детства, объявленного в 2017 году Президентом России.

В ходе своего ежегодного послания Госсобранию — Курултаю РБ глава Башкортостана поручил Правительству республики рассмотреть вопрос расширения категорий молодых семей, имеющих право на получение выплаты в 300 тысяч рублей за первенца, а также направлений ее использования.

«В Башкортостане семьям с детьми, которых насчитывается свыше полумиллиона, уделяется особое внимание, — подчеркнул глава региона. — Ежегодно на их поддержку из республиканского бюджета направляется около 10 миллиардов рублей, применяются меры социальной помощи. Молодые семьи при рождении первенца получают единовременную выплату 300 тысяч рублей. Таким образом, вместе с материнским капиталом за второго ребенка и предоставлением земельного участка за третьего ребенка в республике сложилась целостная система поддержки семей с детьми».

Теги: законпроекты
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