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21 мая Понедельник

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Бесплатная консультация врачей: в Уфе в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере можно пройти обследование

ОБЩЕСТВО

Бесплатная консультация врачей: в Уфе в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере можно пройти обследование Фото: Олег Яровиков

Бесплатная консультация врачей: в Уфе в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере можно пройти обследование Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С сегодняшнего дня в Уфе, в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере специалисты медучреждения будут консультировать всех желающих.

Дни открытых дверей пройдут в отделениях медицинской реабилитации, спортивной медицины, Центре здоровья по адресу: ул. Блюхера, 1, ост. «Горсовет», а также в филиале РВФД в Стерлитамаке.

Горожане смогут пройти обследование дыхательной системы (спирометрия), сердечно-сосудистой системы (измерение артериального давления, ЭКГ), проверить содержание глюкозы и холестерина в крови, измерить рост, вес, внутриглазное давление. Также будут даны рекомендации по здоровому образу жизни (при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис).

Все консультации проводятся бесплатно. Мероприятие проводится по 25 мая в рамках республиканской акции «Дни народного здоровья в РБ–2018».

 

Теги: здравоохранение
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