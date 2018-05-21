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21 мая Понедельник

Уфа   °

Стихия огня: как в Башкирии боролись с лесными пожарами

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Стихия огня: как в Башкирии боролись с лесными пожарами

Фото: Книжная палата РБ

Стихия огня: как в Башкирии боролись с лесными пожарами

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Как в республике боролись с лесными пожарами, рассказывает газета «Красная Башкирия» в мае 1938 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Авзянский лесхоз к летнему периоду проводит ряд подготовительных работ по борьбе с лесными пожарами», — информировала газета 4 мая 1938 года. В частности, было подготовлено большое количество необходимого противопожарного инвентаря, который затем был разослан по всем кордонам и участкам.

В прилегающих населенных пунктах — Авзян, Кага, Узян, Аскарово, Бритяк, Нижний и Верхний Нугуш, Хамитово среди жителей проводилась массово-разъяснительная работа о противопожарных мероприятиях. В населенных пунктах были организованы добровольные дружины по борьбе с лесными пожарами, говорится в газете.

Добавим, что тема борьбы с лесными пожарами не потеряла своей актуальности и через 80 лет после описанных событий. Сейчас в Башкирии зафиксировано 82 лесных пожара. С 11 мая на территории лесного фонда республики введен особый противопожарный режим.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, лесные пожары, стихия
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