В Башкирии провели научный форум памяти чувашского ученого и общественного деятеля Алексея Кондратьева Фото: администрация Шаранского района





В Башкирии провели научный форум памяти чувашского ученого и общественного деятеля Алексея Кондратьева Фото: администрация Шаранского района

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Шаранском районе состоялись первые Кондратьевские чтения, посвященные известному общественному деятелю России, делегату учредительного съезда Ассамблеи народов Республики Башкортостан, члену Совета старейшин Чувашского национального конгресса, соучредителю «Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана, публицисту и члену республиканского литературного объединения «Шурадал» Алексею Кондратьеву. Они прошли на его родине, в селе Дюртюли.

Почетных гостей музыкальными номерами встретили ансамбли «Ялкын», «Шавле».

Слово для открытия праздника предоставили председателю исполкома Канаша (съезда) чувашей Башкортостана Людмиле Мурманской.

Гости и участники мероприятия посмотрели выставку, затем провели круглый стол в местной библиотеке, после возложили цветы к мемориальному комплексу Кондратьева. Для представителей Чувашской воскресной школы им. П. Миронова и ансамбля «Нарспи» организовали экскурсию по школе им. А. Кондратьева, провели по деревне, показали дом, где жил Алексей Кондратьев, ознакомили с историей и достопримечательностями села Дюртюли.

Глава администрации Шаранского района Ильгиз Самигуллин вручил благодарственные письма за активную работу по сохранению истории, культуры и традиций чувашского народа и проведения Первых Кондратьевских чтений Людмиле Мурманской, а также директору Чувашской воскресной школы им. П.М. Миронова г. Уфы Ивану Тарасову, педагогам Чувашской воскресной школы, коллективу фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи».

Ученики школы им. А.Кондратьева представили свои научно-исследовательские и творческие работы, посвященные жизни и научной деятельности Кондратьева.

Участники форума отметили важность сохранения и приумножения чувашского культурного наследия. Было подчеркнуто, что Кондратьевские чтения необходимо проводить и впредь, сделать их традиционными.

Справка. Алексей Александрович Кондратьев — советский и российский учёный, профессор, доктор технических наук.

Родился 18 мая 1930 года в селе Дюртюли Шаранского района Башкортостана. После окончания в 1953 году Уфимского нефтяного института (ныне Уфимский государственный нефтяной технический университет) по специальности «Технология переработки нефти и газа» Алексей Кондратьев по 1999 год работал преподавателем и занимался научной деятельностью в этом же институте, около 20 лет заведовал кафедрой процессов и аппаратов химической технологии. Он является основателем научной школы «Теория и практика фракционирования нефти и продуктов её переработки в сложных колоннах». Являлся членом трех диссертационных советов. Под руководством Кондратьева выполнено 12 кандидатских диссертаций, четыре докторских диссертаций. Им опубликовано более 200 научных работ, получено 84 авторских свидетельства и патента на изобретения, более 30 из них внедрены в 80—90-е годы прошлого века на нефтеперерабатывающих заводах с многомиллионным экономическим эффектом. Скончался 17 января 2012 года и похоронен в Уфе.

Более подробная биография Алексея Кондратьева – в Википедии.