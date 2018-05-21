Башкирия заняла третье место по числу участников Недели финансовой грамотности для детей Фото: вашифинансы.рф Башкирия заняла третье место по числу участников Недели финансовой грамотности для детей Фото: вашифинансы.рф

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Москве подвели итоги IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, организованной в рамках проекта Минфина России.

Мероприятия Недели прошли во всех регионах страны. В них участвовали 2,5 млн человек – это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Лидерами по количеству участников Всероссийской недели финансовой грамотности стали: Татарстан (133 685 участников), Алтайский край (129 500 участников), Республика Башкортостан (129 000 участников).

В детских садах, школах, вузах проходили игры, лекции, мастер-классы, интеллектуальные викторины, спектакли, квесты, творческие олимпиады. Самым массовым мероприятием Недели оказалось всероссийское родительское онлайн-собрание. Эксперты проекта и звездные гости говорили с родителями на тему финансовой грамотности. Эту трансляцию посмотрели более 1,2 млн человек из 80 российских регионов.

Интернет стал одним из главных каналов коммуникации с целевой аудиторией – посты по тематике финансовой грамотности в социальных сетях собрали внушительную аудиторию — 2,6 млн человек.

География Недели за четыре года ее проведения значительно расширилась. Если в 2015 году в мероприятиях было задействовано 10 регионов страны, то к 2018-му Неделя финансовой грамотности приобрела всероссийский масштаб.

По количеству участников российская Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи лидирует среди стран, проводящих аналогичные образовательные мероприятия.