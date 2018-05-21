В Уфе простятся с альпинистом Рустемом Амировым Фото: vk.com В Уфе простятся с альпинистом Рустемом Амировым Фото: vk.com

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Прощание с альпинистом и путешественником Рустемом Амировым, погибшим при восхождении на Эверест в Непале, состоится в Уфе 23 мая в 19.00 по адресу: улица Ленина, 86, 2 этаж. Об этом сообщила его супруга на своей странице в соцсетях.

«Благодарю всех за слова сочувствия и за материальную помощь. Рустема Амирова сейчас вспоминают теплыми словами не только в Уфе и в России, но и в США, Танзании, Норвегии, Италии, Франции, Израиле... Тех, кто в Уфе, зову проститься с ним 23 мая. Министерство природопользования и экологии РБ выделило нам помещение. Будем смотреть фото, видео, говорить о Рустеме», — поделилась Галина Амирова.

Она также обратилась к друзьям супруга с просьбой прислать фото- или видеоматериалы с Рустемом.

«Давайте помнить его живым! Прошу присылать их на его электронный ящик rusnborg@mail.ru, я имею к нему доступ. Спасибо!» — написала Галина.