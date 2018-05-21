В Башкирии ОСАГО может подорожать на 20% Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии ОСАГО может подорожать на 20% Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Тариф ОСАГО может вырасти на 20% в некоторых регионах России. Об этом ТАСС сообщил запред Центробанка Владимир Чистюхин.

«В регионах, где убыточность находится на приемлемом уровне, страховщики смогут не повышать тариф, а где-то, возможно, его понизить. Также тариф может вырасти для мотоциклов, мотороллеров и, вероятно, некоторых других категорий ТС. Диапазон базового тарифа расширится с нынешних 3432-4118 рублей до 2746-4942 рублей. Для расчета окончательной стоимости ОСАГО тариф умножается на восемь коэффициентов. Средняя цена ОСАГО может вырасти с 5800 до 7000 рублей», — объяснил Чистюхин.

В список субъектов, где может вырасти базовый тариф ОСАГО, входит и Башкирия. В республике действует система «единого агента», которая перераспределяет клиентов равномерно между страховыми компаниями. В этот же список входят Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская, Мурманская, Челябинская, Ивановская, Архангельская, Нижегородская, Ульяновская, Кировская, Саратовская области, Татарстан, Мордовия, Северная Осетия и Ставропольский край.

Напомним, повышение цен ожидается 31 августа 2018 года.