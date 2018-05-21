Оперативность тушения лесных пожаров в Башкирии составляет 97 процентов Фото: ИА «Башинформ» Оперативность тушения лесных пожаров в Башкирии составляет 97 процентов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По последним данным Минлесхоза Башкирии, на территории республики зафиксированы 82 лесных пожара. В их тушении задействованы около 1300 человек и 378 единиц техники.

«Оперативность тушения составляет сейчас 97 процентов, крупных пожаров на территории лесного фонда допущено не было», – констатировал на заседании в республиканском правительстве министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов.

По его словам, главной причиной возникновения лесных пожаров по-прежнему остается человеческий фактор, включая неосторожное обращение с огнем.

Так, несмотря на запрет сжигания сухой травы и мусора, далеко не во всех муниципалитетах соблюдаются требования законодательства.

По данным МЧС России по Башкирии, уже выявлено и расследуется более 100 случаев сжигания мусора и разведения костров на землях запаса и сельскохозяйственного назначения. 50 виновных привлечены к административной ответственности.

Кроме того, благодаря патрулированию территории лесного фонда выявлено 125 нарушений правил пожарной безопасности. Более 100 нарушителей уже привлечены к административной ответственности.

«В связи с увеличением количества лесных пожаров, с 11 мая на территории лесного фонда региона введен особый противопожарный режим. Силы и средства лесопожарных формирований Минлесхоза переведены в режим повышенной готовности. Для оперативного выявления возгораний и нарушителей законодательства проводится авиационное патрулирование местности», – отметил Марат Шарафутдинов.