Поиски пропавшего неделю назад жителя Башкирии окончены Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk Поиски пропавшего неделю назад жителя Башкирии окончены Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане нашелся 21-летний Ильдус А. с татуировкой на шее. Об этом агентству «Башинформ» сообщил руководитель добровольческого движения по поиску людей в республике Павел Нестеров.

Известно, что молодой человек найден живым и здоровым. Он созвонился с родственниками, а также уже вышел на работу в Уфе.

Как информировало агентство «Башинформ», Ильдус исчез 14 мая. Он должен был из Уфы поехать в Салават, но пропал. Из особых примет у разыскиваемого указывались татуировка на шее в виде мусульманского знака с правой стороны, шрам на лбу с правой стороны.