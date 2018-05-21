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21 мая Понедельник

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Поиски пропавшего неделю назад жителя Башкирии окончены

ОБЩЕСТВО

Поиски пропавшего неделю назад жителя Башкирии окончены Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

Поиски пропавшего неделю назад жителя Башкирии окончены Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане нашелся 21-летний Ильдус А. с татуировкой на шее. Об этом агентству «Башинформ» сообщил руководитель добровольческого движения по поиску людей в республике Павел Нестеров.

Известно, что молодой человек найден живым и здоровым. Он созвонился с родственниками, а также уже вышел на работу в Уфе.

Как информировало агентство «Башинформ», Ильдус исчез 14 мая. Он должен был из Уфы поехать в Салават, но пропал. Из особых примет у разыскиваемого указывались татуировка на шее в виде мусульманского знака с правой стороны, шрам на лбу с правой стороны.

 

Теги: поиск пропавших
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