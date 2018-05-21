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21 мая Понедельник

Уфа   °

В Уфе проводится Республиканский конный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья

ОБЩЕСТВО

В Уфе проводится Республиканский конный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья Фото: rebenokvsporte.ru

В Уфе проводится Республиканский конный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья Фото: rebenokvsporte.ru

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе 22-23 мая пройдет Республиканский фестиваль «Крылатые кони» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организует его Республиканский центр иппотерапии. Во вторник на площадке Центра состоятся Специальная Олимпиада, в среду на ипподроме «Акбузат» наградят участников и команды.

Как сообщили организаторы, планируется участие 300 юных спортсменов из школ-интернатов и коррекционных школ из Гафурийского, Мелеузовского, Илишевского, Зилаирского районов, Уфы и конно-спортивной школы «Тулпар» города Мелеуза.

Теги: фестиваль, иппотерапия
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