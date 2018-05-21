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21 мая Понедельник

Уфа   °

В Уфе на улице Комсомольской устраняют последствия прорыва водопровода

ОБЩЕСТВО

В Уфе на улице Комсомольской устраняют последствия прорыва водопровода Фото: gidroguru.com

В Уфе на улице Комсомольской устраняют последствия прорыва водопровода Фото: gidroguru.com

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе на улице Комсомольской  устраняют последствия прорыва водопровода. Утечка на трубопроводе холодного водоснабжения была выявлена сотрудниками МУП «Уфаводоканал» по адресу: улица Комсомольская, 21/1. Для того чтобы не допустить серьезных последствий, все службы оперативно прибыли на место происшествия.

«Ведутся работы по локализации аварийной ситуации. Предприятие МУП «Уфаводоканал» приносит извинения автолюбителям за временные неудобства, связанные с производством работ», — сообщает информационно-аналитический отдел администрации Советского района Уфы.

Ситуация находится под контролем. О  ликвидации аварии на водопроводе будет сообщено дополнительно. 

Теги: утечка воды
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