В Уфе на улице Комсомольской устраняют последствия прорыва водопровода Фото: gidroguru.com В Уфе на улице Комсомольской устраняют последствия прорыва водопровода Фото: gidroguru.com

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе на улице Комсомольской устраняют последствия прорыва водопровода. Утечка на трубопроводе холодного водоснабжения была выявлена сотрудниками МУП «Уфаводоканал» по адресу: улица Комсомольская, 21/1. Для того чтобы не допустить серьезных последствий, все службы оперативно прибыли на место происшествия.

«Ведутся работы по локализации аварийной ситуации. Предприятие МУП «Уфаводоканал» приносит извинения автолюбителям за временные неудобства, связанные с производством работ», — сообщает информационно-аналитический отдел администрации Советского района Уфы.

Ситуация находится под контролем. О ликвидации аварии на водопроводе будет сообщено дополнительно.