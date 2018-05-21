Тепло возвращается: в Башкирии на этой неделе потеплеет до +28 градусов Фото: ИА «Башинформ» Тепло возвращается: в Башкирии на этой неделе потеплеет до +28 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уже в ближайшие дни осадки в Башкирии прекратятся, в регионе потеплеет до + 28 градусов, прогнозируют синоптики. По данным Башгидромтцентра, сегодня, 21 мая, местами по республике еще пройдут кратковременные дожди, в северных районах возможны грозы и град. Днем по югу Башкирии воздух прогреется до +27 градусов. Тепло будет и на остальных территориях, в целом по республике метеорологи прогнозируют от +17 до +22 градусов.

Во вторник, 22 мая, дожди пройдут только ночью, днем без осадков. Воздух в дневные часы прогреется до 20-25 градусов. Ночью тоже тепло +5, +10 градусов.

В среду, 23 мая, в регионе установится по-летнему жаркая погода. Ожидается, что днем столбики термометров поднимутся до 23-28 градусов. Без садков.