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21 мая Понедельник

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Тепло возвращается: в Башкирии на этой неделе потеплеет до +28 градусов

ОБЩЕСТВО

Тепло возвращается: в Башкирии на этой неделе потеплеет до +28 градусов Фото: ИА «Башинформ»

Тепло возвращается: в Башкирии на этой неделе потеплеет до +28 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уже в ближайшие дни осадки в Башкирии прекратятся, в регионе потеплеет до + 28 градусов, прогнозируют синоптики. По данным Башгидромтцентра, сегодня, 21 мая, местами по республике еще пройдут кратковременные дожди, в северных районах возможны грозы и град. Днем по югу Башкирии воздух прогреется до +27 градусов. Тепло будет и на остальных территориях, в целом по республике метеорологи прогнозируют от +17 до +22 градусов.

Во вторник, 22 мая, дожди пройдут только ночью, днем без осадков. Воздух в дневные часы прогреется до 20-25 градусов. Ночью тоже тепло +5, +10 градусов.

В среду, 23 мая, в регионе установится по-летнему жаркая погода. Ожидается, что днем столбики термометров поднимутся до 23-28 градусов. Без садков.

Теги: погода
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