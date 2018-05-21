Правительство не поддержало запрет на «резиновые квартиры» Фото: ИА «Башинформ» Правительство не поддержало запрет на «резиновые квартиры» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Кабинет министров не поддержал запрет на регистрацию в квартирах без соблюдения учетной нормы жилплощади на одного человека.Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что регистрация в квартире отражает лишь факт нахождения гражданина РФ по месту пребывания и не должна стать основанием для изменения права пользования помещением. Сам законопроект, внесенный группой депутатов Госдумы, касается в основном изменения возможности получения права пользования жилплощадью, и статья о регистрации является лишь одним из его пунктов.

В законопроекте говорится о том, что право на вселение в квартиру должна давать доля, которая соблюдает учетную норму площади жилого помещения. По мнению депутатов, такая мера снизит количество мошеннических сделок с недвижимостью.