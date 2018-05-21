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21 мая Понедельник

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В Башкирии сохраняется предупреждение о шквалистом усилении ветра

ОБЩЕСТВО

В Башкирии сохраняется предупреждение о шквалистом усилении ветра Фото: Из открытых источников

В Башкирии сохраняется предупреждение о шквалистом усилении ветра Фото: Из открытых источников

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Местами кратковременные дожди, по северу республики — до умеренных. Возможен град и грозы. Такую погоду ожидают синоптики в понедельник, 21 мая. По данным регионального МЧС, в Башкирии сохраняется предупреждение о шквалистом усилении ветра до 15-20 м/с.  

«Температура воздуха днем 17-22°, по югу до 27°», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также специалисты предупредили об утреннем тумане на дорогах. Видимость составит около 500 метров.

Теги: МЧС РБ, штормовое предупреждение
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