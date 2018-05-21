Трех уфимцев оштрафовали за выгул собак в неположенном месте Фото: Из открытых источников Трех уфимцев оштрафовали за выгул собак в неположенном месте Фото: Из открытых источников

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В столице Башкирии провели профилактический рейд по нарушениям, связанным с выгулом домашних животных. Три уфимца оштрафованы.

В частности, в парке культуры и отдыха «Нефтехимиков» в отношении хозяев собак составили протоколы об административном нарушении о статье 13.7 КоАП РБ «Нарушение требований общественного порядка при обращении с животными».

За подобное нарушение горожанам грозит штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей.