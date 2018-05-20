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Кросс Римы Баталовой в Башкирии собрал более 400 любителей легкой атлетики

ОБЩЕСТВО

Кросс Римы Баталовой в Башкирии собрал более 400 любителей легкой атлетики Фото: Башкортостанское региональное отделение ВПП «Единая Россия»

Кросс Римы Баталовой в Башкирии собрал более 400 любителей легкой атлетики Фото: Башкортостанское региональное отделение ВПП «Единая Россия»

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

X межрайонный легкоатлетический кросс Римы Баталовой «Легенда спорта», состоявшийся в Шаранском районе Башкирии, собрал более 400 любителей легкой атлетики. За десятилетнюю историю этого праздника спорта его посетили более 15 тысяч человек. 

Как сообщили в Башкортостанском региональном отделении ВПП «Единая Россия», в юбилейных соревнованиях участвовали спортсмены Шаранского, Бакалинского, Дюртюлинского, Мишкинского, Туймазинского и других районов республики. 

Организовал масштабный праздник спорта — Фонд Римы Баталовой «Молодость нации». Поприветствовать участников пришли замминистра молодежной политики и спорта Башкирии Павел Муслимов и глава администрации Шаранского района Ильгиз Самигуллин. 

Забеги проходили на различные дистанции в зависимости от возраста спортсменов. Самые юные участники еще ходят в детский сад, самым взрослым исполнилось 35 лет. 

Победители соревнований получили медали, грамоты от Минспорта республики и ценные призы от Фонда Римы Баталовой «Молодость нации».

«Сегодня мы собрали наших партнеров и всех любителей спорта уже в десятый раз. Радует, что год от года интерес к кроссу только возрастает, а это значит, что все больше жителей республики выбирают здоровый образ жизни», — отметила Рима Баталова.

Теги: кросс, Рима Баталова
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