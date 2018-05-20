Рустэм Хамитов поручил ускорить создание координационных советов по семейной политике Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов поручил ускорить создание координационных советов по семейной политике Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В муниципалитетах республики необходимо ускорить создание координационных советов по семейной политике. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на пленарном заседании II Республиканского родительского форума.

– Сложных моментов в семейной сфере – множество. Надо заниматься профилактикой социального сиротства, алкоголизма, бытового насилия, проводить адресную работу с разными категориями семей, прежде всего, на местном уровне, выстраивать её на основе семейных паспортов муниципалитетов, включающих демографические показатели, – сказал руководитель региона. – Мы должны держать на контроле вопросы безопасности детского летнего отдыха. Важно заниматься профилактикой преступлений в отношении детей.

В связи с этим, по словам Главы республики, нужно ускорить формирование в муниципалитетах координационных советов по семейной политике для обеспечения согласованных действий всех служб в интересах семьи, привлечения к этой деятельности некоммерческих организаций, бизнеса, родительской общественности.

– Кто-то скажет: «Ну, вот опять новую бюрократию развели вокруг семейных отношений». Нет! Мы по-настоящему семьёй не занимались. Мы оставили семьи один на один с этими вызовами рыночной экономики, – отметил Рустэм Хамитов. – Безусловно, мы сегодня только лишь восстанавливаем то, что было. А нам надо двигаться вперёд. Мы понимаем, что живём совершенно в другом обществе, что формируются новые ценности, что перед нашим обществом стоят новые вызовы. И мы должны уметь на них отвечать.

Глава Башкортостана также отметил, что к пропаганде семейных ценностей необходимо активно привлекать средства массовой информации, создавать семейные телеканалы. Важно противостоять и деструктиву в социальных сетях. В этой работе должны помогать семейные блогеры, волонтёры и медиаторы.