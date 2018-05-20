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На строительство яслей и детских садов в 2018 году будет направлено 1,3 млрд рублей – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

На строительство яслей и детских садов в 2018 году будет направлено 1,3 млрд рублей – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

На строительство яслей и детских садов в 2018 году будет направлено 1,3 млрд рублей – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В 2018 году на строительство яслей и детских садов будет направлено 1,3 млрд рублей, которые республика получила из федерального бюджета. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на пленарном заседании II Республиканского родительского форума.

– Республика в этом году получила поддержку из федерального центра – 1,3 млрд рублей, которые будут направлены на строительство яслей и детских садов, – сказал руководитель региона. – К 2020 году будет введено порядка 2,5 тысячи новых мест для детей до трёх лет.

Рустэм Хамитов отметил, что в Башкортостане принимаются системные меры по укреплению в обществе ценностей ответственного родительства, семьи, повышению её материального благополучия.

– На социальные нужды, адресную поддержку семей – а их у нас почти 1,2 млн – ежегодно направляется две трети консолидированного бюджета нашей республики – 65 млрд рублей, – подчеркнул Глава республики. – Вводятся дополнительные меры по поддержке семей с детьми, молодых, студенческих семей.

Теги: глава рб, детские сады, строительство
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