Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.94

EUR 73.17

20 мая Воскресенье

Уфа   °

Столица Башкирии поддержала проведение масштабного полумарафона «ЗаБег»

ОБЩЕСТВО

Столица Башкирии поддержала проведение масштабного полумарафона «ЗаБег» Фото: ЗаБег/ВКонтакте

Столица Башкирии поддержала проведение масштабного полумарафона «ЗаБег» Фото: ЗаБег/ВКонтакте

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкирская столица поддержала проведение масштабного полумарафона «ЗаБег». Сегодня тысячи людей, включая уфимцев, из 15 регионов страны примут участие в полумарафоне «ЗаБег».

Как и год назад, отличительная особенность проекта — синхронный старт. Вне зависимости от часовых поясов, участники полумарафона стартуют одновременно.

Так, в столице России участники стартуют в 9 утра, во Владивостоке — в 16 часов. 

В башкирской столице старт будет дан в 11 часов на площади Салавата Юлаева. Ожидается, что на дистанции различной сложности — 21 км, 10 км, 5 км и 2 км — выйдут более двух тысяч уфимцев.

В числе нововведений полумарафона — необычный формат онлайн-забега.

Все участники «ЗаБега» получат памятные медали с символикой города, в котором они решили пробежать. Кроме того, по итогам забегов выберут беговую столицу России. Только от участников зависит, кто получит почетное звание в этом году.

Выбор победителя будет проводиться по трем критериям. Среди них — средний показатель дистанции, преодоленной всеми участниками, соотношение участников «ЗаБега» к общей численности населения города и средняя скорость бега участников «ЗаБега».

Всю дополнительную информацию о проекте можно найти на сайте забег.рф и ВКонтакте.

Теги: полумарафон, ЗаБег
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Уфы напугал странный утренний гул в Черниковке
Жителей Уфы напугал странный гул, который раздался около 07.00 19 мая в районе Черниковки и проспекта Октября. Как рассказал агентству «Башинформ» житель
В Башкирии вновь подорожал бензин
На автозаправках компании «Башнефть» в башкирской столице вновь подорожали бензин и дизельное топливо. ﻿Ценники поменялись ночью 19 мая. На этот раз рос
Штормовое оповещение! В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий
Главное управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что днем и вечером 19 мая на территории республики сохранятся сильные ливни, грозы, град, шквали
Блогер из Уфы задолжал по кредитам 300 тысяч рублей – выезд за границу оказался под угрозой срыва
Уфимец рассчитался с кредитной задолженностью, чтобы вернуть себе возможность выезжать за границу, а также арестованный и изъятый судебными приставами ав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть