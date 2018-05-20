Столица Башкирии поддержала проведение масштабного полумарафона «ЗаБег» Фото: ЗаБег/ВКонтакте Столица Башкирии поддержала проведение масштабного полумарафона «ЗаБег» Фото: ЗаБег/ВКонтакте

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкирская столица поддержала проведение масштабного полумарафона «ЗаБег». Сегодня тысячи людей, включая уфимцев, из 15 регионов страны примут участие в полумарафоне «ЗаБег».

Как и год назад, отличительная особенность проекта — синхронный старт. Вне зависимости от часовых поясов, участники полумарафона стартуют одновременно.

Так, в столице России участники стартуют в 9 утра, во Владивостоке — в 16 часов.

В башкирской столице старт будет дан в 11 часов на площади Салавата Юлаева. Ожидается, что на дистанции различной сложности — 21 км, 10 км, 5 км и 2 км — выйдут более двух тысяч уфимцев.

В числе нововведений полумарафона — необычный формат онлайн-забега.

Все участники «ЗаБега» получат памятные медали с символикой города, в котором они решили пробежать. Кроме того, по итогам забегов выберут беговую столицу России. Только от участников зависит, кто получит почетное звание в этом году.

Выбор победителя будет проводиться по трем критериям. Среди них — средний показатель дистанции, преодоленной всеми участниками, соотношение участников «ЗаБега» к общей численности населения города и средняя скорость бега участников «ЗаБега».

Всю дополнительную информацию о проекте можно найти на сайте забег.рф и ВКонтакте.