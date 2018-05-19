В Башкирии сильным порывом ветра сорвало крышу со здания общежития колледжа Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ





В Башкирии сильным порывом ветра сорвало крышу со здания общежития колледжа Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Башкортостану 19 мая поступило сообщение о срыве кровли в здании общежития сельско-хозяйственного колледжа в селе Каран Буздякского района.

По информации пресс-службы регионального МЧС, на место случившегося прибыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Выяснилось, что в результате порыва ветра сорвало 390 кв. метров профнастила из общих 450. Погибших и пострадавших нет.

«Этим летом здание 1960 года постройки планировалось капитально отремонтировать. Всего в общежитии проживало 32 студента колледжа. До окончания учебного процесса они будут проживать по местам своего жительства», — пояснили в МЧС.

Как сообщалось ранее, 19 мая на территории республики сохранятся сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.