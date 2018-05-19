Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.94 ↑

EUR 73.17 ↓

19 мая Суббота

Уфа   °

В Башкирии сильным порывом ветра сорвало крышу со здания общежития колледжа

ОБЩЕСТВО

В Башкирии сильным порывом ветра сорвало крышу со здания общежития колледжа

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Башкирии сильным порывом ветра сорвало крышу со здания общежития колледжа

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Башкортостану 19 мая поступило сообщение о срыве кровли в здании общежития сельско-хозяйственного колледжа в селе Каран Буздякского района.

По информации пресс-службы регионального МЧС, на место случившегося прибыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.  Выяснилось, что в результате порыва ветра сорвало 390 кв. метров профнастила из общих 450. Погибших и пострадавших нет.

«Этим летом здание 1960 года постройки планировалось капитально отремонтировать.  Всего в общежитии проживало 32 студента колледжа. До окончания учебного процесса они будут проживать по местам своего жительства», — пояснили в МЧС. 

Как сообщалось ранее, 19 мая на территории республики сохранятся сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. 

Теги: МЧС, ЧП
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Уфы напугал странный утренний гул в Черниковке
Жителей Уфы напугал странный гул, который раздался около 07.00 19 мая в районе Черниковки и проспекта Октября. Как рассказал агентству «Башинформ» житель
В крупной сети супермаркетов Уфы нашли пельмени с листерией
Специалисты проводили исследование продукции в крупной сети супермаркетов «Лента» в Уфе. В одном из магазинов обнаружены пельмени с листерией, сообщает «
В Уфе пропавший школьник нашелся
В Уфе накануне вечером в соцсетях появилась тревожная информация, что 10-летний мальчик ушел в 11.30 в школу, но до образовательного учреждения не дошел
В Башкирии вновь подорожал бензин
На автозаправках компании «Башнефть» в башкирской столице вновь подорожали бензин и дизельное топливо. ﻿Ценники поменялись ночью 19 мая. На этот раз рос
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть