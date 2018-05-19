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В Башкирии к тушению пожаров в рамках ГЧП начали привлекать частные организации

ОБЩЕСТВО

В Башкирии к тушению пожаров в рамках ГЧП начали привлекать частные организации Фото: автор

В Башкирии к тушению пожаров в рамках ГЧП начали привлекать частные организации Фото: автор

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям завершает работу по принятию Стратегии развития пожарно-спасательных сил на территории республики до 2030 года. По информации пресс-службы ведомства, мероприятия Стратегии уже начали реализовываться. В рамках внедрения элементов аутсорсинга пожарной безопасности территорий региона, предусмотренного документом, в 2018 году к тушению пожаров на территории 187 населенных пунктов республики будут привлекаться подразделения компании «Роснефть-Пожарная безопасность».

«Такая форма государственно-частного партнёрства стала возможной, благодаря подписанию 18 мая 2018 года договора о сотрудничестве между Аварийно-спасательной службой Госкомитета РБ по ЧС и ООО «РН˗Пожарная безопасность», — сообщили в ведомстве.

Согласно документу противопожарные подразделения филиала «Башкирия» компании «РН˗Пожарная безопасность» в текущем году будут оказывать услуги по тушению пожаров и проведению связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ на территории 13 муниципальных районов – Аургазинского, Белебеевского, Бижбулякского, Благовещенского, Дюртюлинского, Ермекеевского, Илишевского, Калтасинского, Краснокамского, Туймазинского, Уфимского, Чекмагушевского и Янаульского районов, а также трех городских округов – Нефтекамска, Октябрьского, Уфы.

«Совместными усилиями Государственной противопожарной службы и частной пожарной охраны будет обеспечено повышение уровня пожарной защищенности населения и территорий республики, а также оперативное реагирование противопожарных подразделений, что позволит уменьшить количество погибших и травмированных, а также ущерб от пожаров», — пояснили в Госкомитете РБ по ЧС.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, пожары, ГЧП
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