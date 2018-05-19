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19 мая Суббота

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Башкирия присоединилась к всероссийской акции «День детского сердца»

ОБЩЕСТВО

Башкирия присоединилась к всероссийской акции «День детского сердца» Фото: пресс-служба Минздрава РБ

Башкирия присоединилась к всероссийской акции «День детского сердца» Фото: пресс-служба Минздрава РБ

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Башкортостан 19 мая присоединился к всероссийской акции «День детского сердца». Мероприятие впервые было проведено год назад в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава России. Акция направлена на привлечение внимания общественности к проблеме врожденных пороков развития у детей.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РБ, в этот день в Республиканском кардиологическом центре для юных пациентов был организован детский праздник. От больничной обстановки и медицинских процедур детей отвлекали аниматоры, забавные игры, творческие мастер-классы, аквагрим и развлекательная шоу-программа. В завершение мероприятия участники выпустили в небо воздушные шары в виде сердечка. На празднике дети получили различные сувениры, фото на память и, конечно же, много ярких впечатлений и позитивных эмоций.

В рамках всероссийской акции «День детского сердца» Республиканский кардиоцентр подключился к телемосту с Федеральным центром имени Бакулева, который провел директор Центра Лео Бокерия. Во время телемоста, объединившего Москву, Уфу, Пермь и Петрозаводск, были обсуждены актуальные вопросы совершенствования оказания медпомощи детям с врожденными пороками сердца.

Теги: медицина, Минздрав РБ, акция, дети
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