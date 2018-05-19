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19 мая Суббота

Уфа   °

Уфимцы и гости столицы приглашаются на авто-акцию в помощь животным

ОБЩЕСТВО

Уфимцы и гости столицы приглашаются на авто-акцию в помощь животным Фото: соцсети

Уфимцы и гости столицы приглашаются на авто-акцию в помощь животным Фото: соцсети

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе для тех, кто любит животных, волонтеры 20 мая устраивают специальную авто-акцию. По словам организаторов, в рамках мероприятия желающие смогут найти своего четвероногого друга, научиться танцевать зумбу, посмотреть выступление хореографов и, конечно же, оказать поддержку — принести собакам и кошкам корм, лекарства, ошейники.  Для детей запланированы конкурсы и подарки.

«Если захотите, то даже можно взять животное домой. Для этого придется пройти небольшое собеседование с куратором и захватить с собой паспорт», — пояснили в группе в соцсети волонтеры.

Место проведения: парковка лайфстайл-центра «Башкирия» (г. Уфа, ул. Менделеева, 205А). Начало в 14.00.    

Теги: акция, волонтеры, животные
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