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Уфимские кошки нашли приют в соседнем Челябинске

ОБЩЕСТВО

Уфимские кошки нашли приют в соседнем Челябинске Фото: УФССП по РБ

Уфимские кошки нашли приют в соседнем Челябинске Фото: УФССП по РБ

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимские кошки нашли приют в соседнем Челябинске.

Журналисты телекомпании «Вся Уфа» решили выяснить дальнейшую судьбу кошек, выселенных по решению суда из квартиры их неопрятной хозяйки. Напомним, в апреле приставы в судебном порядке освободили жилище любительницы кошек от 10 животных и кучи мусора — неприятные запахи и антисанитария порядком надоели соседям.  

Обеспокоенные зоозащитники после данного инцидента рискнули предположить, что возможно хвостатых уже нет в живых.

По информации судебных приставов, кошек тогда отправили в приют для животных в город Миасс. Работники учреждения заверяют, что нескольких хвостатых уже удалось пристроить к новым хозяевам. Любой желающий может приехать и проверить, в каких условиях проживают животные, говорят они. 

«У нас были министерские проверки из министерства ветеринарии, у нас из МВД Москвы приезжали, проверяли полностью. К нам никаких претензий не было»- рассказал руководитель зоогостиницы Владимир Шабанов.

Трудно поверить, что не нашлось ни одной гостиницы для уфимких кошек ближе, чем в Миассе, сделали вывод журналисты.  

Теги: животные
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