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18 мая Пятница

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ЕГЭ-2018: в Башкирии на экзаменах будет установлено 100 % видеонаблюдение

ОБЩЕСТВО

ЕГЭ-2018: в Башкирии на экзаменах будет установлено 100 % видеонаблюдение Фото: автор

ЕГЭ-2018: в Башкирии на экзаменах будет установлено 100 % видеонаблюдение Фото: автор

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

 В Башкортостане в этом году во время проведения единого госэкзамена (ЕГЭ) 100 % видеонаблюдение будет вестись из всех аудиторий. Кроме этого в ситуационном центре при Управлении по контролю и надзору в сфере образования РБ аккредитованные общественные наблюдатели будут отслеживать объективность проведения Единого госэкзамена в режиме онлайн, то есть, если участник нарушит регламент экзамена, это тут же будет зафиксировано.

Главная цель онлайн-трансляций и видеозаписи экзамена — сократить количество нарушений во время его проведения и повысить уровень доверия к результатам.

Также все школы республики на время сдачи ЕГЭ оборудуют системами подавления мобильной связи. «Глушилки» установят во всех пунктах сдачи ЕГЭ, и не только в аудиториях, но и рядом с уборными. Кроме этого все участники экзамена будут проходить через металлоискатели.

Основной этап сдачи ЕГЭ стартует 28 мая. Напомним, в республике на ЕГЭ заявились более 19 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет. Будет работать 112 пунктов проведения экзаменов: 98 — на базе школ, девять на дому – для детей-инвалидов, пять – на территории колоний.

Теги: образование, ЕГЭ-2018
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