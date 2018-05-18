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18 мая Пятница

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Какими будут выходные в Башкирии – прогноз погоды

ОБЩЕСТВО

Какими будут выходные в Башкирии – прогноз погоды Фото: Олег Яровиков

Какими будут выходные в Башкирии – прогноз погоды Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на предстоящие выходные.

По данным Башгидрометцентра, 19 мая в республике местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по западу до умеренных, гроза.

Ветер южный, юго-западный умеренный. В отдельных районах днем прогнозируется шквалистое усиление ветра до сильного.

Температура воздуха ночью – 8-13 градусов тепла, днем гораздо жарче – от 22 до 27 градусов.

20 мая синоптики обещают местами небольшие кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью – от 10 до 15 градусов. Днем воздуха прогреется до плюс 24-29 градусов.

Сегодня, в последний день рабочей недели, в Башкирии пройдут местами небольшие кратковременные дожди с грозой. Ветер переменных направлений, слабый, днем порывистый.

Температура воздуха днем – 21-26 градусов тепла.

Теги: погода
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