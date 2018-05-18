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18 мая Пятница

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В Уфе оштрафованы крупный торговый центр и спорткомплекс, нарушившие пожарную безопасность

ОБЩЕСТВО

В Уфе оштрафованы крупный торговый центр и спорткомплекс, нарушившие пожарную безопасность Фото: Олег Яровиков

В Уфе оштрафованы крупный торговый центр и спорткомплекс, нарушившие пожарную безопасность Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Октябрьского района Уфы проверила исполнение законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей. По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, выяснилось, что в помещении ООО «Центр развития «Восточный клуб» не имелось необходимого количества эвакуационных выходов, запасные пути отделаны горючими материалами. Кроме того, сигналы систем автоматической пожарной сигнализации не дублировались на пульт подразделения пожарной охраны.

«Районная прокуратура возбудила в отношении юридического лица и его главного инженера административные дела по статье «нарушение требований пожарной безопасности» и наложила штраф на общую сумму в 156 тыс рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

Большую часть нарушений уже устранили. Ранее по требованию прокуратуры деятельность предприятия приостанавливалась в судебном порядке.

«По результатам аналогичной прокурорской проверки в ТРЦ «Планета» собственник здания ООО «РосЕвроДевелопмент-Уфа» и его главный инженер привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 156 тыс рублей», — добавили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», в связи с произошедшим 25 марта в городе Кемерово крупным пожаром в торгово-развлекательном комплексе, повлекшим многочисленные жертвы, прокуратура Башкортостана организовала проверки на всех объектах с массовым пребыванием людей. К надзорным мероприятиям в обязательном порядке привлечены специалисты МЧС, Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору. Проверяется соблюдение собственниками и иными ответственными лицами требований противопожарного и градостроительного законодательства. Особое внимание обращается на функционирование систем оповещения и автоматического пожаротушения, наличие и доступность путей эвакуации.

Теги: пожарная безопасность
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