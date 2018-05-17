УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе за один год 81 хвостатый постоялец котокафе нашел приют.

На телеканале «Вся Уфа» вышел репортаж о необычном месте, где дети и взрослые могут не только попить кофе или чай под кошачьи песни, но и взять понравившегося пушистика в свою семью.

Считается, что так называемые котейни – хорошая альтернатива приютам для животных, а общение с хвостатыми – это еще и кототерапия, помогающая бороться со стрессами. Почесывание пушистого бока или мордочки в топе рекомендаций по избавлению от стресса.

18 правил поведения в котокафе выдаются в качестве дополнения к меню. «Неделю назад вернулся из отпуска, две недели меня не было, я очень соскучился по кошкам, потому что не хватает вот этого. Дома у меня только один кот и он не дает столько эмоций, когда их 18 штук», - рассказывает работник «котокафе» Евгений Домрычев.

«Если честно, я – кошатник, очень люблю котов, у нас всегда были в детстве коты, но сейчас в семье есть аллергик и дома мы не можем его завести, а ребенок тоже любит, поэтому мы сюда ходим, нам очень нравится покормить и вообще это снимает стресс», - заявила Анна Лысенко.

У усатых обитателей котокафе хоть и нет родословных, зубов и когтей можно не бояться, все животные абсолютно здоровы. Сюда их привезли из столичных приютов. Понравившееся животное можно забрать домой.

Такие котофейни – альтернатива приютам. Своего рода витрина, помогающая животным обрести нового хозяина.

Необычное кафе в Уфе работает больше года. За это время 81 хвостатый постоялец нашел свой дом. Их место заняли другие.