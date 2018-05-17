Завтра в Башкирии ожидаются дожди с грозами
Завтра в Башкирии ожидаются дожди с грозами Фото: ИА «Башинформ»
Завтра в Башкирии ожидаются дожди с грозами Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В пятницу, 18 мая, в Башкирии ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами, возможно усиление ветра в порывах, сообщает МЧС, ссылаясь на данные Башгидрометцентра. Несмотря на облачность, температура воздуха днем поднимется до +21, +26 градусов. Ночью столбики термометров в большинстве районов покажут +7, +12 градусов и лишь по востоку республики возможно похолодание до +1. На отдельных участках автодорог ночью и утром возможно образование дымки.