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17 мая Четверг

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Завтра в Башкирии ожидаются дожди с грозами

ОБЩЕСТВО

Завтра в Башкирии ожидаются дожди с грозами Фото: ИА «Башинформ»

Завтра в Башкирии ожидаются дожди с грозами Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

 В пятницу, 18 мая, в Башкирии ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами, возможно усиление ветра в порывах, сообщает МЧС, ссылаясь на данные Башгидрометцентра. Несмотря на облачность, температура воздуха днем поднимется до +21, +26 градусов. Ночью столбики термометров в большинстве районов покажут +7, +12 градусов и лишь по востоку республики возможно похолодание до +1. На отдельных участках автодорог ночью и утром возможно образование дымки. 

Теги: погода
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