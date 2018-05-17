На фестивале в Башкирии реконструкторы воспроизведут важнейшие битвы в российской истории Фото: Олег Яровиков







На фестивале в Башкирии реконструкторы воспроизведут важнейшие битвы в российской истории Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Более пяти тысяч зрителей ожидают организаторы III студенческого фестиваля исторической реконструкции «Река времени», в ходе которого реконструкторы воспроизведут баталии двух Отечественных войн — сражение русских и французских войск и Курскую битву. Форум состоится в воскресенье, 3 июня, у деревни Десяткино, в 12 километрах от Бирска. В Гильдии экскурсоводов Уфы сообщили, что на этот день запланированы однодневные туры к месту проведения фестиваля. Посещение мероприятия бесплатное, для зрителей организована гигиеническая зона с биотуалетами, на выезде будут работать лицензированные предприятия общепита.

Как предупредили организаторы, зрителям нужно подготовиться к длительным прогулкам: выставочные лагеря и бивуаки расположатся на большой площади протяженностью около 1,5 км.

На фестиваль приедут порядка 40 реконструкторских клубов с 350 участниками из 15 регионов страны. Они представят полевые лагеря воинов различных эпох — от богатырей раннесредневековой Руси до солдат вермахта, с аутентичной одеждой, оружием, кухней и бытом.

Мероприятие продлится с 11.00 до 17.00, на самые важные представления зрителей пригласят по громкой связи.

«Река времени» — самое яркое мероприятие Республиканского календаря событий этого года», — отметил руководитель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов.

Программу фестиваля можно уточнить на его странице в соцсети. Организатор — Бирский филиал БашГУ, клубы военно-исторической реконструкции города Бирска: «Бирские стрельцы», «Рейд», «Медвежий двор».