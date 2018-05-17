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17 мая Четверг

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Башкирский медуниверситет будет обмениваться студентами и преподавателями с университетом традиционной китайской медицины

ОБЩЕСТВО

Башкирский медуниверситет будет обмениваться студентами и преподавателями с университетом традиционной китайской медицины Фото: пресс-центр БГМУ

Башкирский медуниверситет будет обмениваться студентами и преподавателями с университетом традиционной китайской медицины Фото: пресс-центр БГМУ

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкирский государственный медицинский университет и Цзянси университет традиционной китайской медицины (г. Нянчань), который на сегодняшний день является одним из ведущих и входит в Топ-10 университетов Поднебесной, подписали Соглашение для семестровых обменов по фармакологии. Договоренность о сотрудничестве была достигнута в Уфе в ходе республиканской научно-практической конференции оториноларингологов, сурдологов «Современные технологии в оториноларингологии и сурдологии», сообщили в пресс-центре БГМУ.

Традиционная китайская медицина в КНР является базовой, имеет многовековую историю и основана на лечении травами, иглоукалывании, массаже. Особое внимание уделяется профилактике заболеваний, реабилитации и лечению циркулирующей жизненной энергии.

Для внедрения новых технологий и комбинирования классической медицины с традиционной, профессора из Китая ознакомились с работой кафедры отоларингологии с курсом ИДПО (институт дополнительного профессионального образования), побывали на реконструктивной слуховосстанавливающей операции на базе кафедры в РКБ им. Г.Г. Куватова. В свою очередь, доктора и сотрудники кафедры получили интересные знания в области традиционной китайской медицины.

В рамках визита в башкирскую столицу проректор университета из Китая Цзяньцян Ду прочитал лекцию для третьекурсников фармацевтического факультета. Профессор наглядно продемонстрировал возможности Цзянси университета и рассказал об особенностях учебного процесса. В ходе лекции также был решен вопрос о заключении договора об академической мобильности между студентами БГМУ и Цзянси университета традиционной китайской медицины.

 

Теги: БГМУ, зарубежное сотрудничество
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