Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.30 ↑

EUR 73.77 ↑

17 мая Четверг

Уфа   °

В Башкирии 2% исследованных в лаборатории клещей оказались инфицированными - Роспотребнадзор

ОБЩЕСТВО

В Башкирии 2% исследованных в лаборатории клещей оказались инфицированными - Роспотребнадзор Фото: Олег Яровиков

В Башкирии 2% исследованных в лаборатории клещей оказались инфицированными - Роспотребнадзор Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

 В Башкирии по состоянию на 17 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 1548 человек. Это ниже аналогичного периода прошлого года в 1,3 раза ( в 2017 году – 1 944).

По результатам лабораторного исследования клещей в Центре гигиены и эпидемиологии, 2% клещей оказались инфицированными вирусным энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора  по РБ.

В настоящее время случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом в регионе не зарегистрировано.

Теги: клещи, Роспотребнадзор
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Житель Башкирии выиграл в лотерею более 83 млн рублей
Житель Башкортостана выиграл более 83 миллионов рублей в «Гослото «6 из 45». Он получит суперприз в размере 83 078 199 рублей, сообщает пресс-служба орга
В июне жителей Башкирии ждут продолжительные выходные в честь Дня России и Ураза-байрам
Жителей республики в июне ждут продолжительные выходные в честь празднования 12 июня Дня России и 15 июня – Ураза-байрам. В 2018 году День России прих
К концу недели в Уфе потеплеет до +26
Конец рабочей недели в Уфе обещает быть теплым, говорят синоптики. После ночных заморозков, которые Башгидромет прогнозирует 17 мая в отдельных районах
Роскачество опубликовало список коньяков-подделок
Роскачество завершило исследование коньяков 47 торговых марок. Пять из них по результатам исследования не имеют права называться коньяками – в составе о
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть