В Башкирии 2% исследованных в лаборатории клещей оказались инфицированными - Роспотребнадзор Фото: Олег Яровиков В Башкирии 2% исследованных в лаборатории клещей оказались инфицированными - Роспотребнадзор Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии по состоянию на 17 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 1548 человек. Это ниже аналогичного периода прошлого года в 1,3 раза ( в 2017 году – 1 944).

По результатам лабораторного исследования клещей в Центре гигиены и эпидемиологии, 2% клещей оказались инфицированными вирусным энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РБ.

В настоящее время случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом в регионе не зарегистрировано.