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17 мая Четверг

Уфа   °

Уфимской семье с маленьким ребенком, попавшей в аварию в Грузии, нужна помощь

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Во время поездки в Грузию 8 мая в аварию попала уфимская семья - Шамиль Нурыев, супруга Динара и их сын Аскар.  

«Друзья познаются в беде. В нашей большой уфимской туристической семье ЧП и нужна помощь, — написал друг семьи Олег Чегодаев. - Шамиль и Аскар в норме. Динара уже более недели находится в тяжелом состоянии в больнице, она на искусственном дыхании».

У женщины — травмы головы и легкого, поддерживается искусственная кома. Перевозить Динару будет можно, только когда она начнет дышать сама. 

При этом каждый день в больнице стоит 500 долларов, перевозка больного в Россию обойдется в 2-3 миллиона рублей. Организован сбор средств на обеспечение лечения. 

Карта Сбербанка сестры Динары — Гульназ Габдулловны: 5469 0600 1234 7537, в назначении платежа указать «на лечение Динары Нурыевой». 

Теги: авария, помощь
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