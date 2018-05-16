УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Во время поездки в Грузию 8 мая в аварию попала уфимская семья - Шамиль Нурыев, супруга Динара и их сын Аскар.

«Друзья познаются в беде. В нашей большой уфимской туристической семье ЧП и нужна помощь, — написал друг семьи Олег Чегодаев. - Шамиль и Аскар в норме. Динара уже более недели находится в тяжелом состоянии в больнице, она на искусственном дыхании».

У женщины — травмы головы и легкого, поддерживается искусственная кома. Перевозить Динару будет можно, только когда она начнет дышать сама.

При этом каждый день в больнице стоит 500 долларов, перевозка больного в Россию обойдется в 2-3 миллиона рублей. Организован сбор средств на обеспечение лечения.

Карта Сбербанка сестры Динары — Гульназ Габдулловны: 5469 0600 1234 7537, в назначении платежа указать «на лечение Динары Нурыевой».