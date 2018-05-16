УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе открылась мистическая выставка портретов мертвецов. На выставке в ЦСИ «Облака» представлены полотна американского фотохудожника Эдварда Аллена.

Прекрасные лица в одно мгновение превращаются в страшных упырей и вурдалаков. И все это под страшную музыку и в полной темноте, сообщает телеканал «Вся Уфа».

На стенах зала — портреты викторианской эпохи, c которых свисает бутафорская паутина. Мертвецы в экспозициях предстают во всей красе – с выбитыми зубами, окровавленными ртами или черными провалами глазниц.

Изюминка хоррор-выставки заключается в том, что когда смотришь на портреты с одного угла, видишь прекрасные лица людей, отходишь чуть в сторону, и вдруг на картине появляются жуткие изображения, они словно выпрыгивают из глубины полотна.

На большей части портретов изображены представители одного семейного рода. Из сопровождающих фотографии надписей можно узнать, например, что старуха Хейзел до сих пор бродит по лесной чаще. Или вот дядюшка Эймон никогда не был особо разговорчив, пока его сестра Мэгги не вырвала ему челюсть.

Добавляет страха призрачная женская фигура, которая появляется посреди комнаты. Есть тут и старинное зеркало, которое хранит в себе истории былой эпохи, и доска для спиритических сеансов. Играет мрачная музыка – саундтреки к фильмам ужасов.

«Это же целая атмосфера, из музыки, из всплывающих из-за углов призраков, которые там есть благодаря современным технологиям, из паутины, поэтому это целое погружение в какую-то особую атмосферу и почувствовать себя на минуточку не в Уфе, а в чем-то таинственном и необычном. За этим и стоит приходить», — говорит руководитель ЦСИ «Облака» Зарина Гайсина.

По словам организаторов выставки, экспозиции известного американского фотохудожника Эдварда Аллена, пугают людей по всему миру уже несколько десятилетий. Все портреты уникальны – они сделаны вручную, аналогов не имеют.

Мистическая выставка проходит в Центре Современного Искусства «Облака». Пощекотать нервы можно с 16 мая по 30 июля.