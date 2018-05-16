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16 мая Среда

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Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан. Руководитель региона обсудил с жителями республики вопросы развития территорий, социальной сферы, культуры и спорта.

Так, президент АНО развития ледового спорта Сергей Трофимец озвучил предложения спортивного сообщества по наполнению и оптимальному функционированию современного физкультурно-оздоровительного центра с бассейном и ледовой ареной, строительство которого планируется в Уфе.

Жительница деревни Исламгулово Миякинского района Аниса Рахматуллина обратилась к Главе республики от имени сельчан с просьбой оказать содействие в капитальном ремонте аварийного моста через реку Уязы и возобновления работы отделения райбольницы в селе Зильдярово. В ходе беседы также был затронут вопрос отсутствия в деревне сотовой связи.

Жительницы Уфы Татьяна Хлёсткина и Снежана Янгильдина рассказали о деятельности клуба прикладной экологии «Без затей» и поделились планами по созданию центра экологического просвещения «Улей».

С Гузэль Корнилаевой, дочерью знаменитого башкирского писателя, лауреата республиканской премии имени С. Юлаева Гали Ибрагимова Глава региона обсудил вопросы подготовки и проведения в 2019 году мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения прозаика.

По итогам приёма Правительству РБ, республиканским министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения.

Теги: глава рб, прием граждан
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